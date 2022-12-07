Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц

Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Германия также передала Киеву 5 реактивных систем залпового огня MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней, комплексы борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем.

Также украинская сторона получила комплексный пакет помощи на зимний период с генераторными установками, полевыми обогревателями, палатками, одеждой и пайками на сумму около 11 млн евро.