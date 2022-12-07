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Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц

Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 20:25
Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц

Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Германия также передала Киеву 5 реактивных систем залпового огня MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней, комплексы борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем.

Также украинская сторона получила комплексный пакет помощи на зимний период с генераторными установками, полевыми обогревателями, палатками, одеждой и пайками на сумму около 11 млн евро.

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Версия на английском языке Ukraine purchases 14 self-propelled howitzers from Germany
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Almaniyadan 14 ədəd özüyeriyən haubitsa alıb

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