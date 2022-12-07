Украина получила от Германии 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Как передает Report, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Германия также передала Киеву 5 реактивных систем залпового огня MARS II с комплектами запасных частей и боеприпасов, системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ней, комплексы борьбы с беспилотниками, а также 17 мостоукладочных систем.
Также украинская сторона получила комплексный пакет помощи на зимний период с генераторными установками, полевыми обогревателями, палатками, одеждой и пайками на сумму около 11 млн евро.