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    ​Украина получила от ЕС второй и третий транши кредита на 260 млн евро

    Кредитное обязательство должно быть погашено 4 октября 2024 года

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Украина получила от Евросоюза второй и третий транши кредита на сумму €260 млн.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство финансов Украины.

    Ставка заимствования составляет 1,375%. Кредитное обязательство должно быть погашено 4 октября 2024 года.

    Следующий транш в сумме до €250 млн ожидается в феврале 2015 года по результатам выполнения Украиной программы сотрудничества с МВФ и ряда дополнительных критериев.

    Целью программы помощи Украине является "экономическая и финансовая поддержка этой стране в тяжелый период, который переживает сейчас экономика Украины".

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