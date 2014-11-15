​Украина получила от ЕС второй и третий транши кредита на 260 млн евро

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Украина получила от Евросоюза второй и третий транши кредита на сумму €260 млн.
Как передает Report, об этом сообщило министерство финансов Украины.
Ставка заимствования составляет 1,375%. Кредитное обязательство должно быть погашено 4 октября 2024 года.
Следующий транш в сумме до €250 млн ожидается в феврале 2015 года по результатам выполнения Украиной программы сотрудничества с МВФ и ряда дополнительных критериев.
Целью программы помощи Украине является "экономическая и финансовая поддержка этой стране в тяжелый период, который переживает сейчас экономика Украины".
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