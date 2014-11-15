​Украина получила от ЕС второй и третий транши кредита на 260 млн евро

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Украина получила от Евросоюза второй и третий транши кредита на сумму €260 млн.

Как передает Report, об этом сообщило министерство финансов Украины.

Ставка заимствования составляет 1,375%. Кредитное обязательство должно быть погашено 4 октября 2024 года.

Следующий транш в сумме до €250 млн ожидается в феврале 2015 года по результатам выполнения Украиной программы сотрудничества с МВФ и ряда дополнительных критериев.

Целью программы помощи Украине является "экономическая и финансовая поддержка этой стране в тяжелый период, который переживает сейчас экономика Украины".