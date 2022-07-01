Украина получила кредит почти на 425 млн евро от Британии

Украина получила от Великобритании кредит почти на 425 млн евро.

Украина получила от Великобритании кредит почти на 425 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Отмечается, что в рамках проекта Всемирного банка для поддержания государственных расходов Украина получила кредит на 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Деньги направят на оплату труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.