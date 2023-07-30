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Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи с начала года

Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи с начала года Украина с начала 2023 года получила свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров.
Другие страны
30 июля 2023 г. 17:55
Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи с начала года

Украина с начала 2023 года получила свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров.

Как передает Report, об этом сообщила в Telegram глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По информации Пидласы, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета.

Депутат добавила, что крупнейшим донором помощи для Украины является Евросоюз, который в этом году уже выделил Киеву $11,43 млрд льготного займа.

Она также сообщила, что с начала 2023 года в бюджет Украины поступили $3,59 млрд от Международного валютного фонда, а также $1,76 млрд - от Канады.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

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