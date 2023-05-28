Украина получила аварийную помощь от Румынии из-за дефицита электроэнергии

С 27 мая Украине пришлось начать импорт электроэнергии из Румынии. Причиной стал дефицит мощности электростанций в стране.

С 27 мая Украине пришлось начать импорт электроэнергии из Румынии. Причиной стал дефицит мощности электростанций в стране.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в "Укрэнерго".

В компании подчеркнули, что ночная атака дронов не вызвала новых повреждений в энергетической инфраструктуре магистральных сетей. Но в системе наблюдается дефицит электроэнергии.

"Вчера, 27 мая 2023 с 21:00 до 22:00 для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Причиной использования аварийной помощи была нехватка общей мощности украинских электростанций. Импорт из Словакии производился, но в вечерние часы был незначительным", - сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" уточнили, что аварийная помощь - ситуативная мера быстрого реагирования для балансировки энергосистемы.