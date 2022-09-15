О нас

Украина получила 500 млн евро из пакета "Экстренных мер солидарности" от ЕИБ

Украина получила 500 млн евро из пакета "Экстренных мер солидарности" от ЕИБ Украина получила первые выплаты в размере EUR500 млн немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей в рамках второго пакета Экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на общую сумму EUR1,59 млрд.
Другие страны
15 сентября 2022 г. 15:00
Украина получила 500 млн евро из пакета Экстренных мер солидарности от ЕИБ

Украина получила первые выплаты в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей в рамках второго пакета Экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на общую сумму 1,59 млрд. евро.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первые выплаты в размере 500 млн евро помогут украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры", – отмечается в сообщении банка.

Согласно ему, средства будут служить поддержкой для стратегических государственных предприятий "Укравтодор" и "Укрзализныця". Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет стране продолжать перевозку людей, груза и зерна, а поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сопряжения с ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
15 сентября 2022 г. 13:25
В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
14 сентября 2022 г. 16:20
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
14 сентября 2022 г. 15:13
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
14 сентября 2022 г. 14:15
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
14 сентября 2022 г. 13:11
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
14 сентября 2022 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi