Украина получила 500 млн евро из пакета "Экстренных мер солидарности" от ЕИБ

Украина получила первые выплаты в размере EUR500 млн немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей в рамках второго пакета Экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на общую сумму EUR1,59 млрд.

Украина получила первые выплаты в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей в рамках второго пакета Экстренных мер солидарности от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на общую сумму 1,59 млрд. евро.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первые выплаты в размере 500 млн евро помогут украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные финансовые нужды, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры", – отмечается в сообщении банка.

Согласно ему, средства будут служить поддержкой для стратегических государственных предприятий "Укравтодор" и "Укрзализныця". Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет стране продолжать перевозку людей, груза и зерна, а поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сопряжения с ЕС.