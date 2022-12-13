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Украина получила 200 млн евро грантовой помощи от Германии

Украина получила 200 млн евро грантовой помощи от Германии В государственный бюджет Украины поступил грант в объеме 200 млн евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW).
Другие страны
13 декабря 2022 г. 18:06
Украина получила 200 млн евро грантовой помощи от Германии

В государственный бюджет Украины поступил грант в объеме 200 млн евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Указанные грантовые средства предоставило правительство Германии в рамках Программы поддержания устойчивости внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Средства будут направлены на покрытие расходов общего фонда государственного бюджета по выплате пособия на проживание ВПЛ", - указывается в сообщении.

Отмечается, что программа поддержки устойчивости ВПЛ в Украине, которая финансируется KfW, направлена на смягчение негативного влияния на условия жизни ВПЛ во время войны РФ против Украины. Целью программы является усиление возможности правительства Украины оказывать надлежащую поддержку ВПЛ, официальное количество которых значительно выросло с начала войны.

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