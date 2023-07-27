О нас

Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка

Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка Украина получила 1,5 млрд долларов льготного финансирования, которое предоставляется под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины.
Другие страны
27 июля 2023 г. 20:40
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка

Украина получила 1,5 млрд долларов льготного финансирования, которое предоставляется под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины Правительству Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила более 581 млн долларов льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

В этом году также ожидается, что правительство Японии предоставит еще 2 млрд долларов прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении
В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении
27 июля 2023 г. 21:07
МИД: Утверждения Армении – ничто иное как попытки создать напряженность в регионе
МИД: Утверждения Армении – ничто иное как попытки создать напряженность в регионе
27 июля 2023 г. 19:33
Хикмет Гаджиев: Руководство Армении должно прекратить дезинформирование и манипуляции
Хикмет Гаджиев: Руководство Армении должно прекратить дезинформирование и манипуляции
27 июля 2023 г. 18:10
В МИД состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса
ФотоВ МИД состоялся брифинг для аккредитованных в Азербайджане представителей дипкорпуса
27 июля 2023 г. 17:40
Обеспечен переход через ППП Лачын нуждающихся в медпомощи армянских жителей Карабаха
ФотоОбеспечен переход через ППП "Лачын" нуждающихся в медпомощи армянских жителей Карабаха
27 июля 2023 г. 13:41
МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу
МИД Азербайджана ответил Европейскому союзу
27 июля 2023 г. 11:01
Азербайджанские самолеты Су-25 будут оснащены умными бомбами и ракетами турецкого производства
ФотоАзербайджанские самолеты "Су-25" будут оснащены "умными" бомбами и ракетами турецкого производства
26 июля 2023 г. 17:51
Утвержден Генеральный план города Джебраил
Утвержден Генеральный план города Джебраил
26 июля 2023 г. 17:17
Азербайджан призвал Индию не вооружать Армению
Азербайджан призвал Индию не вооружать Армению
26 июля 2023 г. 17:01
Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
Останутся ли армяне Карабаха инструментом для чужих манипуляций?
25 июля 2023 г. 23:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi