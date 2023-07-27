Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка

Украина получила 1,5 млрд долларов льготного финансирования, которое предоставляется под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины.

Украина получила 1,5 млрд долларов льготного финансирования, которое предоставляется под гарантии правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка. Средства уже зачислены в государственный бюджет Украины.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины Правительству Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила более 581 млн долларов льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

В этом году также ожидается, что правительство Японии предоставит еще 2 млрд долларов прямой бюджетной поддержки через Целевой фонд Всемирного банка.