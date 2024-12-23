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Украина получила $1,1 млрд от МВФ на критические расходы бюджета

Украина получила $1,1 млрд от МВФ на критические расходы бюджета Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на покрытие критических расходов бюджета.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 14:55
Украина получила $1,1 млрд от МВФ на критические расходы бюджета

Украина получила $1,1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на покрытие критических расходов бюджета.

Об этом передает Report со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

"Украина получила $1,1 млрд от МВФ. Это шестой транш по общей программе в пределах механизма расширенного финансирования EFF", - сообщил премьер.

Он отметил, что средства будут направлены на финансирование критических расходов бюджета.

В общей сложности по программе EFF Украина получила от МВФ уже $9,8 млрд.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд.

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Версия на английском языке Ukraine receives $1.1B from IMF for critical budget expenditures

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