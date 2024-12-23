Украина получила $1,1 млрд от МВФ на критические расходы бюджета

Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на покрытие критических расходов бюджета.

Украина получила $1,1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) на покрытие критических расходов бюджета.

Об этом передает Report со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

"Украина получила $1,1 млрд от МВФ. Это шестой транш по общей программе в пределах механизма расширенного финансирования EFF", - сообщил премьер.

Он отметил, что средства будут направлены на финансирование критических расходов бюджета.

В общей сложности по программе EFF Украина получила от МВФ уже $9,8 млрд.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд.