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    ​Украина получила 1,1 млрд. долларов США на модернизацию очистных сооружений в Киеве

    Япония также предоставит Украине кредитные гарантии на 1,5 млрд. долларов для обеспечения финансовой стабильности

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко сообщил о получении от Японии кредита в размере 1,1 млрд. долларов на модернизацию комплекса очистных сооружений в Киеве, сообщает Report.

    Президент Украины Петр Порошенко в субботу встретился с премьером Японии Синдзо Абэ.

    Как передает "112 Украина", Япония также предоставит Украине кредитные гарантии на 1,5 млрд. долларов для обеспечения финансовой стабильности. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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