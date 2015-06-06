​Украина получила 1,1 млрд. долларов США на модернизацию очистных сооружений в Киеве

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко сообщил о получении от Японии кредита в размере 1,1 млрд. долларов на модернизацию комплекса очистных сооружений в Киеве, сообщает Report.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу встретился с премьером Японии Синдзо Абэ.

Как передает "112 Украина", Япония также предоставит Украине кредитные гарантии на 1,5 млрд. долларов для обеспечения финансовой стабильности. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.