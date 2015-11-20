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    ​Украина полностью откажется от российского газа в течение 10 лет

    Яценюк отметил, что Киев уже избавился от практически стопроцентной зависимости от российского газа

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Украина полностью откажется от российского газа в течение 10 лет.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк.

    Он отметил, что Киев уже избавился от практически стопроцентной зависимости от российского газа и два года назад начал реверсные поставки из ЕС.

    Также Яценюк напомнил, что Киев поднял перед ЕС вопрос о недопущении строительства газопровода «Северный поток-2», который лишает Украину всех транзитных возможностей и двух млрд долларов в год.

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