Украина подверглась массированным ракетным обстрелам

Территория Украины подверглась массированным ракетным обстрелам.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что крылатые ракеты были запущены в направлении Киева. Военно-воздушные силы Украины призвали граждан находиться в укрытиях.

Кроме того, взрывы были слышны в украинском городе Кропивницкий.

По имеющейся информации, мощный взрыв произошел и в Днепропетровской области. Предполагается, что в этот район были запущены ракеты "Кинжал".

В связи с последними событиями в стране объявлена воздушная тревога.