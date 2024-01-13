Украина подверглась массированным ракетным обстрелам

Территория Украины подверглась массированным ракетным обстрелам.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Укринформ.
Сообщается, что крылатые ракеты были запущены в направлении Киева. Военно-воздушные силы Украины призвали граждан находиться в укрытиях.
Кроме того, взрывы были слышны в украинском городе Кропивницкий.
По имеющейся информации, мощный взрыв произошел и в Днепропетровской области. Предполагается, что в этот район были запущены ракеты "Кинжал".
В связи с последними событиями в стране объявлена воздушная тревога.