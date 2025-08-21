Украина подверглась массированной комбинированной атаке ВС РФ

Российская армия в ночь на 21 августа подвергла Украину массированной комбинированной атаке.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", взрывы раздавались как в северных, так и центральных областях.

Согласно информации, ударам подверглись объекты в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской и других областях Украины. К настоящему времени официальных сведений о пострадавших или погибших нет.

В ходе ударов задействованы ракеты "Кинжал", "Калибр" и ударные "Шахеды", сообщают российские телеграм-каналы. Атаки осуществляются, в том числе с использованием стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, являющихся носителями крылатых ракет большой дальности Х-101.

Ракеты "Циркон", запущенные из акватории Черного моря, якобы поразили инфраструктуру в Сумах, официального подтверждения информации нет. В Павлограде Днепропетровской области Украины БПЛА, как утверждается, удар пришелся по газокомпрессорной станции, на месте возник пожар.