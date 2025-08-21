О нас

Украина подверглась массированной комбинированной атаке ВС РФ

Украина подверглась массированной комбинированной атаке ВС РФ Российская армия в ночь на 21 августа подвергла Украину массированной комбинированной атаке.
Другие страны
21 августа 2025 г. 07:37
Украина подверглась массированной комбинированной атаке ВС РФ

Российская армия в ночь на 21 августа подвергла Украину массированной комбинированной атаке.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", взрывы раздавались как в северных, так и центральных областях.

Согласно информации, ударам подверглись объекты в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской и других областях Украины. К настоящему времени официальных сведений о пострадавших или погибших нет.

В ходе ударов задействованы ракеты "Кинжал", "Калибр" и ударные "Шахеды", сообщают российские телеграм-каналы. Атаки осуществляются, в том числе с использованием стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, являющихся носителями крылатых ракет большой дальности Х-101.

Ракеты "Циркон", запущенные из акватории Черного моря, якобы поразили инфраструктуру в Сумах, официального подтверждения информации нет. В Павлограде Днепропетровской области Украины БПЛА, как утверждается, удар пришелся по газокомпрессорной станции, на месте возник пожар.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi