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Украина подписала с Всемирным банком соглашение о кредите от США за счет активов РФ

Украина подписала с Всемирным банком соглашение о кредите от США за счет активов РФ Минфин Украины подписал с Всемирным банком соглашение о кредите со стороны США на сумму $15 млрд, который должен быть обеспечен доходами от замороженных активов РФ.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 16:54
Украина подписала с Всемирным банком соглашение о кредите от США за счет активов РФ

Минфин Украины подписал с Всемирным банком соглашение о кредите со стороны США на сумму $15 млрд, который должен быть обеспечен доходами от замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"США предоставят Украине $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов, - написал он в своем телеграм-канале. - Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7".

Ранее Шмыгаль сообщал, что Киев получил первые средства за счет замороженных российских активов - $1 млрд.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине. "Сегодня с гордостью сообщаю о выделении помощи в сфере безопасности Украине на примерно $2,5 млрд", - говорится в пресс-релизе американской администрации.

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