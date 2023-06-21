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Украина подписала с Великобританией меморандум об энергетическом партнерстве

Украина подписала с Великобританией меморандум об энергетическом партнерстве Украина и Великобритания подписали меморандум об энергетическом партнерстве.
Другие страны
21 июня 2023 г. 23:49
Украина подписала с Великобританией меморандум об энергетическом партнерстве

Украина и Великобритания подписали меморандум об энергетическом партнерстве.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Вместе с замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти подписали меморандум об энергетическом партнерстве между нашими странами", - приводятся слова Галущенко в Telegram-канале ведомства.

Также, по словам Галущенко, "будет создан фонд инноваций InnovateUkraine в размере £62 млн ($78,7 млн)".

Кроме того, отметил министр, "было подписано соглашение между Великобританией и IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка) о финансировании программ по энергетической безопасности Украины на $30 млн".

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Britaniya ilə enerji tərəfdaşlığı haqqında memorandum imzalayıb

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