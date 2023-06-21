Украина подписала с Великобританией меморандум об энергетическом партнерстве

Украина и Великобритания подписали меморандум об энергетическом партнерстве.
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"Вместе с замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти подписали меморандум об энергетическом партнерстве между нашими странами", - приводятся слова Галущенко в Telegram-канале ведомства.
Также, по словам Галущенко, "будет создан фонд инноваций InnovateUkraine в размере £62 млн ($78,7 млн)".
Кроме того, отметил министр, "было подписано соглашение между Великобританией и IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка) о финансировании программ по энергетической безопасности Украины на $30 млн".