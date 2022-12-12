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Украина подписала ОЭСР соглашение о восстановлении страны

Украина подписала ОЭСР соглашение о восстановлении страны Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что Киев заключил с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соглашение о «привилегиях и иммунитетах», передает Report со ссылкой на Газета.ру.
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12 декабря 2022 г. 19:29
Украина подписала ОЭСР соглашение о восстановлении страны

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что Киев заключил с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соглашение о «привилегиях и иммунитетах», передает Report со ссылкой на Газета.ру.

По словам Шмыгаля, документ дает Киеву официальное основание для запуска так называемого офиса связи Организации экономического сотрудничества и развития.

«Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления», — пояснил Шмыгаль.

Политик добавил, что ОЭСР была соисполнителем плана Маршалла, а теперь поможет восстановить Украину.

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