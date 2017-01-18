 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Украина подала иск в Международный Суд ООН в отношении России

    Киев просит судей признать, что Москва нарушает свои обязательства по Международной конвенции о финансировании терроризма

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Международный Суд ООН поступило заявление от Украины о возбуждении дела в отношении Российской Федерации. Как сообщает Report со ссылкой на сообщение суда, Украина просит судей признать, что Москва нарушает свои обязательства по Международной конвенции о финансировании терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

    В исковом заявлении говорится, что Россия спровоцировала и поддерживает вооруженное восстание на востоке Украины. "Украина полагает, что такими действиями Российская Федерация нарушает основные принципы международного права, в том числе положения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - отмечается в заявлении Международного Суда ООН. 

    Международный Суд был учрежден Уставом ООН в качестве главного судебного органа Объединенных Наций. Суд рассматривает юридические споры только между государствами и только в случае добровольного признания ими его юрисдикции. На сегодняшний день лишь около 70 государств мира сделали заявления о признании юрисдикции Суда. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi