Украина планирует наращивать производство танков

Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники, но на это может понадобиться полгода.

Украина планирует наращивать производство танков и бронетехники, но на это может понадобиться полгода.

Как передает Report, об этом заявил Bloomberg украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Наращивание производства танков и бронированных машин - это следующий приоритет. Но на получение результатов уйдет от трех до шести месяцев", - отметил Александр Камышин. Авторы материала, ссылаясь на слова украинского министра уточняют, что в 2021 году производство военной техники в стране было практически на нулевом уровне и только год спустя удалось нарастить производство минометных и артиллерийских снарядов.

Европейские производители оружия также рассматривают возможность сотрудничества с Киевом. Соответствующие переговоры об открытии производства ведут немецкая компания Rheinmetall AG и британская BAE Systems Plc.