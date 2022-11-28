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Украина планирует наладить производство ядерного топлива

Украина планирует наладить производство ядерного топлива Украина планирует запустить собственное производство ядерного топлива.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 03:36
Украина планирует наладить производство ядерного топлива

Украина планирует запустить собственное производство ядерного топлива.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, в стране достаточно запасов ядерного топлива. Их, как ожидается, хватит на два года работы.

"Украина не только имеет достаточно запасов ядерного топлива, но и планирует запустить собственное производство. Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях", - подчеркнул П.Котин.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо в расчете на собственные запасы.

"В настоящее время "Энергоатом" планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse", - сказал он.

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