Украина планирует наладить производство ядерного топлива

Украина планирует запустить собственное производство ядерного топлива.

Украина планирует запустить собственное производство ядерного топлива.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, в стране достаточно запасов ядерного топлива. Их, как ожидается, хватит на два года работы.

"Украина не только имеет достаточно запасов ядерного топлива, но и планирует запустить собственное производство. Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях", - подчеркнул П.Котин.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо в расчете на собственные запасы.

"В настоящее время "Энергоатом" планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse", - сказал он.