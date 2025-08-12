О нас

Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артснарядов Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.
12 августа 2025 г. 15:36
Украина планирует до конца года получить около 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

"Чехия осуществляет практические взносы в общую безопасность и оборону. В том числе благодаря чешской инициативе, начатой в 2024 году, вооруженные силы Украины должны получить около 1,8 млн артиллерийских боеприпасов до конца этого года", - отметил глава МИД.

Он также подчеркнул, что боеприпасы, приобретенные за счет замороженных активов РФ - "это пример решительных и смелых решений Чехии".

