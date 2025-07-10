Украина первой в Европе запустит мобильную связь Starlink

Украина станет первой европейской страной, где начнут предоставлять услуги мобильной связи Starlink.
Как передает Report, об этом в интерввью агентству Reuters сообщил генеральный директор украинского оператора мобильной связи "Киевстар" Александр Комаров.
Он сообщил, что уже начались полевые испытания в рамках соглашения с компанией SpaceX Илона Маска, заключенного в конце 2024 года.
"Новая технология позволит напрямую подключать смартфоны к спутникам, которые работают как вышки сотовой связи", - сказал Комаров.
Он отметил, что на первом этапе - уже к концу этого года - пользователи смогут обмениваться сообщениями через приложения вроде WhatsApp и Signal, а во втором квартале 2026 года - пользоваться полноценным спутниковым мобильным интернетом и голосовой связью.
Комаров также сообщил, что "Киевстар", принадлежащий международной телекоммуникационной группе VEON, готовится к листингу на фондовой бирже NASDAQ в США - проект может быть завершен уже в третьем квартале этого года. По его словам, это будет первое в истории прямое размещение украинской компании на американском рынке во время конфликта.
Комаров также подчеркнул, что украинская телекоммуникационная инфраструктура стала более устойчивой и способна поддерживать связь даже во время длительных отключений электроэнергии на фоне продолжающихся атак со стороны России.