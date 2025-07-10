Украина первой в Европе запустит мобильную связь Starlink

Украина станет первой европейской страной, где начнут предоставлять услуги мобильной связи Starlink.

Украина станет первой европейской страной, где начнут предоставлять услуги мобильной связи Starlink.

Как передает Report, об этом в интерввью агентству Reuters сообщил генеральный директор украинского оператора мобильной связи "Киевстар" Александр Комаров.

Он сообщил, что уже начались полевые испытания в рамках соглашения с компанией SpaceX Илона Маска, заключенного в конце 2024 года.

"Новая технология позволит напрямую подключать смартфоны к спутникам, которые работают как вышки сотовой связи", - сказал Комаров.

Он отметил, что на первом этапе - уже к концу этого года - пользователи смогут обмениваться сообщениями через приложения вроде WhatsApp и Signal, а во втором квартале 2026 года - пользоваться полноценным спутниковым мобильным интернетом и голосовой связью.

Комаров также сообщил, что "Киевстар", принадлежащий международной телекоммуникационной группе VEON, готовится к листингу на фондовой бирже NASDAQ в США - проект может быть завершен уже в третьем квартале этого года. По его словам, это будет первое в истории прямое размещение украинской компании на американском рынке во время конфликта.

Комаров также подчеркнул, что украинская телекоммуникационная инфраструктура стала более устойчивой и способна поддерживать связь даже во время длительных отключений электроэнергии на фоне продолжающихся атак со стороны России.