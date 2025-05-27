Украина передала США условия по урегулированию конфликта

США получили список условий для мирного соглашения от Украины.

США получили список условий для мирного соглашения от Украины.

Как передает Report, об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны", - сказал Келлог, уточнив, что теперь Вашингтон ожидает аналогичного документа от российской стороны.

После получения меморандума ожидается новый раунд переговоров. Ранее Келлог предположил, что встреча может состояться в Женеве.

Напомним, что о разработке документа российская и украинская делегации договорились по итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в готовящемся Москвой меморандуме будут обозначены возможные сроки и принципы урегулирования конфликта. В документе будет прописана возможность потенциального прекращения огня на определенное время, если будут достигнуты такие договоренности. Меморандум передадут украинской стороне, как только он будет готов. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что новая встреча Москвы и Киева состоится в Турции.