О нас

Украина передала США условия по урегулированию конфликта

Украина передала США условия по урегулированию конфликта США получили список условий для мирного соглашения от Украины.
Другие страны
27 мая 2025 г. 19:47
Украина передала США условия по урегулированию конфликта

США получили список условий для мирного соглашения от Украины.

Как передает Report, об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны", - сказал Келлог, уточнив, что теперь Вашингтон ожидает аналогичного документа от российской стороны.

После получения меморандума ожидается новый раунд переговоров. Ранее Келлог предположил, что встреча может состояться в Женеве.

Напомним, что о разработке документа российская и украинская делегации договорились по итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в готовящемся Москвой меморандуме будут обозначены возможные сроки и принципы урегулирования конфликта. В документе будет прописана возможность потенциального прекращения огня на определенное время, если будут достигнуты такие договоренности. Меморандум передадут украинской стороне, как только он будет готов. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что новая встреча Москвы и Киева состоится в Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US receives Ukraine’s term sheet for peace deal — Kellogg
Версия на азербайджанском языке Ukrayna münaqişənin həlli üçün şərtlərini ABŞ-yə təhvil verib

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi