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Украина ожидает в июне ответа ЕС по статусу кандидата на вступление

Украина ожидает в июне ответа ЕС по статусу кандидата на вступление Украина до конца текущей недели завершит вторую часть опросника ЕС о соответствии украинского законодательства праву ЕС во всех сферах. Страна ожидает в июне ответа со стороны Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Другие страны
3 мая 2022 г. 11:45
Украина ожидает в июне ответа ЕС по статусу кандидата на вступление

Украина до конца текущей недели завершит вторую часть опросника ЕС о соответствии украинского законодательства праву ЕС во всех сферах. Страна ожидает в июне ответа со стороны Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию Euractive.

Она отметила, что ответы содержат "все предпосылки" для того, чтобы Европейская комиссия дала положительное заключение.

По ее словам, ЕС не должен ошибиться, принимая решение о предоставлении Украине статуса кандидата, чтобы не повторить ошибку НАТО 2008 года, когда в Бухаресте Альянс решил, что пока не будет предлагать членство Грузии и Украине.

Стефанишина заявила, что война доказала прочность не только на поле боя, но и устойчивость ее институтов благодаря реформам.

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