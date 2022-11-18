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Украина ожидает получить обещанные 3 млрд евро от ЕС в начале следующего года

Украина ожидает получить обещанные 3 млрд евро от ЕС в начале следующего года Украина может получить обещанные 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в январе. Средства станут частью пакета на 2023 год в размере 18 млрд евро.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 20:10
Украина ожидает получить обещанные 3 млрд евро от ЕС в начале следующего года

Украина может получить обещанные 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в январе. Средства станут частью пакета на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Шмыгаль подчеркнул, что Украине крайне важно получить средства в начале года, когда есть проблемы с наполнением бюджета.

"Уже на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро помощи этого года, мы благодарны за это Европейской комиссии, в декабре мы ожидаем еще полмиллиарда, и этот год будет закрыт. Нас устраивает, мы так договорились, что 3 млрд помощи этого года включаются в 18 млрд следующего года. Для нас очень важно получить их в январе, когда традиционно бюджет наполняется достаточно сложно", - отметил он.

Вице-президент Еврокомиссии подтвердил слова украинского премьера и подчеркнул, что программа макрофинансовой помощи будет предусматривать некоторые условия. В частности, речь идет об усилении надлежащего управления, а также борьбе с коррупцией.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna vəd olunan  3 milyard avronu gələn ilin əvvəlində alacağını gözləyir

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