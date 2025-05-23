Украина ожидает очередной транш от МВФ в размере $487 млн в июне

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $487 млн в июне этого года.

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $487 млн в июне этого года.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе переговоров с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях встреч финансового блока G7 в Канаде.

"Сегодня мы работаем с миссией МВФ над восьмым пересмотром программы и ожидаем его положительный результат для Украины", - сказал он.

По его словам, стороны обсудили прогресс Украины по мобилизации внутренних доходов госбюджета, сохранении долговой устойчивости, темпы поступления внешнего финансирования, а также реализацию Национальной стратегии доходов Украины.