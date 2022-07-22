Украина ожидает до $1 млрд выручки в месяц после начала экспорта зерна через порты

Подписанные 22 июля в Стамбуле договоренности о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов принесут стране почти $1 млрд валютной выручки в месяц, считает заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, передает Report со ссылкой на Ин

Подписанные 22 июля в Стамбуле договоренности о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов принесут стране почти $1 млрд валютной выручки в месяц, считает заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме того, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

"Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается", - пояснил замминистра.

При этом он особо подчеркнул, что "разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций по отношению к России".