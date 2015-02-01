Украина: ожесточенные бои за Дебальцево продолжаются

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На востоке Украины в течение воскресенья продолжались тяжелые бои за контролируемый украинскими военными город Дебальцево, который пытаются окружить пророссийские сепаратисты, передает Report со ссылкой на BBC.

По сообщениям, Киев направляет в район боев подкрепления – очевидцы видели более десятка танков и другие боевые машины, в том числе ракетные установки, которые ехали по трассе в направлении Дебальцева.

Жители города говорят о почти непрерывных артобстрелах. Большинство из них прячутся в подвалах.

Автоколонны, эвакуирующие жителей Дебальцева, также подвергаются обстрелам. В воскресенье девять человек были ранены взрывом снаряда на остановке автобуса.