Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море

Регистрация торговых судов, готовых проходить по объявленным Киевом временным маршрутам в украинские порты на Черном море, открыта.

Регистрация торговых судов, готовых проходить по объявленным Киевом временным маршрутам в украинские порты на Черном море, открыта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Принято решение наконец решить эту проблему - открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует. Поэтому, конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", - сказал он.