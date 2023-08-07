Украина открыла на границе с РФ пункт пропуска для своих граждан

Украина открыла на границе с РФ закрытый с начала войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка.
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"Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", - сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
На границе украинские власти организовали работу волонтерского гуманитарного центра. Там все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. Также они могут переночевать, прежде чем отправляться в Сумы или другие города Украины.