Украина открыла на границе с РФ пункт пропуска для своих граждан

Украина открыла на границе с РФ закрытый с начала войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка.

Украина открыла на границе с РФ закрытый с начала войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, этим маршрутом украинцы смогут вернуться на подконтрольную территорию Украины через Сумскую область.

"Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", - сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

На границе украинские власти организовали работу волонтерского гуманитарного центра. Там все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. Также они могут переночевать, прежде чем отправляться в Сумы или другие города Украины.