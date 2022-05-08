Украина ограничила экспорт гречки, риса и овса

Украина для предотвращения дефицита ввела ограничения на экспорт гречки, риса и овса.

Украина для предотвращения дефицита ввела ограничения на экспорт гречки, риса и овса.

Как передает Report со ссылкой на украинское издание "Страна", об этом в субботу заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Ограничения будут действовать на время военного положения", - сказал министр.

Напомним, что в начале марта правительство Украины расширило перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, дополнив его пшеницей, кукурузой, мясом и яйцами домашних кур, подсолнечным маслом. Кроме того, были введены квоты на экспорт крупного рогатого скота, его мяса, соли, сахара, ржи, проса и съестных мясных субпродуктов.