Украина ограничила экспорт гречки, риса и овса

Украина для предотвращения дефицита ввела ограничения на экспорт гречки, риса и овса.
"Ограничения будут действовать на время военного положения", - сказал министр.
Напомним, что в начале марта правительство Украины расширило перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, дополнив его пшеницей, кукурузой, мясом и яйцами домашних кур, подсолнечным маслом. Кроме того, были введены квоты на экспорт крупного рогатого скота, его мяса, соли, сахара, ржи, проса и съестных мясных субпродуктов.