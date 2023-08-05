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Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов Украина объявила о военной угрозе для судноплавания в акватории российских портов на Черном море.
Другие страны
5 августа 2023 г. 14:31
Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов

Украина объявила о военной угрозе для судноплавания в акватории российских портов на Черном море.

Как передает Repor со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из прибрежного уведомления (Coastal Warning) "Держгидрогафии".

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", - говорится в сообщении на сайте государственного учреждения "Держгидрогафия" Государственной службы морского и речного транспорта.

Предупреждение выпущено 4 августа до дальнейшей отмены. Основание – НД ВМС ВСУ от 4 августа.

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