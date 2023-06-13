Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций

Киев потребовал от Международного суда ООН признать, что Россия нарушила две международные конвенции.
Как передает Report, по информации журналиста ТАСС из зала суда в Гааге, Украина утверждает, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На основании этого Киев намерен добиться от Москвы выплат "финансовых компенсаций".
Украинская сторона представила свои окончательные требования во вторник, российская сторона представит свои требования в соответствии с данным иском 14 июня.