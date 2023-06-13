Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций

Киев потребовал от Международного суда ООН признать, что Россия нарушила две международные конвенции.

Киев потребовал от Международного суда ООН признать, что Россия нарушила две международные конвенции.

Как передает Report, по информации журналиста ТАСС из зала суда в Гааге, Украина утверждает, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На основании этого Киев намерен добиться от Москвы выплат "финансовых компенсаций".

Украинская сторона представила свои окончательные требования во вторник, российская сторона представит свои требования в соответствии с данным иском 14 июня.