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Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций

Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций Киев потребовал от Международного суда ООН признать, что Россия нарушила две международные конвенции.
Другие страны
13 июня 2023 г. 01:14
Украина обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций

Киев потребовал от Международного суда ООН признать, что Россия нарушила две международные конвенции.

Как передает Report, по информации журналиста ТАСС из зала суда в Гааге, Украина утверждает, что Россия нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На основании этого Киев намерен добиться от Москвы выплат "финансовых компенсаций".

Украинская сторона представила свои окончательные требования во вторник, российская сторона представит свои требования в соответствии с данным иском 14 июня.

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