Украина обсудила с Великобританией, ФРГ, Францией и Италией подготовку к переговорам с РФ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Отмечается, что советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и дипломатический советник председателя Совета министров Италии Пьетро Карини, а также А.Ермак обсудили координацию дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира, а также подготовку к следующей встрече в рамках переговорного процесса с российской стороной.

Во время разговора Ермак отметил, что РФ до сих пор не передала Украине свой меморандум с видением шагов к прекращению огня, несмотря на договоренность сделать это после завершения обмена пленными. В то же время Украина уже предоставила свой документ, отражающий ее позицию.

"Украина готова быть на следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект. Времени достаточно - на подготовку и отправку документов достаточно четырех дней", - заявил Ермак.

Также он сообщил, что проинформировал о позиции Украины спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа и отметил важность участия в переговорах представителей США и европейских стран.