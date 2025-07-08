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Украина обратилась в ОЗХО для расследования возможного применения РФ химоружия

Украина обратилась в ОЗХО для расследования возможного применения РФ химоружия Украина обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с официальным запросом о проведении расследования по фактам возможного использования Россией химического оружия в ходе боевых действий.
Другие страны
8 июля 2025 г. 14:50
Украина обратилась в ОЗХО для расследования возможного применения РФ химоружия

Украина обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с официальным запросом о проведении расследования по фактам возможного использования Россией химического оружия в ходе боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, поводом для обращения стали данные голландской и немецкой разведки о масштабном применении Россией запрещенных боеприпасов вдоль линии фронта.

По информации Нидерландской военной разведки, как минимум три случая гибели украинских военных могут быть связаны с применением химических веществ. Более 2500 раненых сообщили о симптомах, которые могут указывать на использование химоружия.

Запрос Киева был подан накануне четырехдневного заседания Исполнительного совета ОЗХО со штаб-квартирой в Гааге ,в которую входят представители 41 страны. Киев настаивает на создании независимого и беспристрастного механизма для сбора доказательств и выявления ответственных за возможное применение химического оружия. Официального комментария от организации пока не поступало.

На фоне обвинений Великобритания объявила о введении санкций против двух российских граждан и одной организации.

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