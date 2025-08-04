Украина обратилась к Польше за кредитом на €120 млн для закупки вооружений

Украина обратилась к Польше с просьбой предоставить кредит в размере 120 млн евро для закупки продукции польского оборонно-промышленного комплекса.

Украина обратилась к Польше с просьбой предоставить кредит в размере 120 млн евро для закупки продукции польского оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью агентству "Укринформ".

По словам дипломата, польское вооружение, такое как ПЗРК Piorun и САУ Krab, зарекомендовало себя как эффективное и проверенное на поле боя, поэтому Украина заинтересована в его приобретении.

"Мы готовы закупить продукцию польской оборонной отрасли за счет предоставленного кредита. У Польши есть хорошие традиции в этой сфере", - отметил Сибига.

Министр также сообщил, что обсуждал этот вопрос с главой МИД Польши Радославом Сикорским, в том числе и возможные следующие пакеты военной помощи Киеву. Кроме того, Украина ведет диалог с Варшавой о совместном производстве оборонной продукции как на украинской, так и на польской территории.