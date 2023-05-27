Украина обратилась к Германии с запросом на поставку крылатых ракет Taurus

Украина официально обратилась к Германии с просьбой о предоставлении крылатых ракет Taurus.

Украина официально обратилась к Германии с просьбой о предоставлении крылатых ракет Taurus.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, соответствующий запрос от украинской стороны поступил в последние дни.

Издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung также сообщило, что о поставках Taurus президент Владимир Зеленский уже разговаривал с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин в начале мая.

Несколько дней назад эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер высказался за поставку в Украину немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, ракеты с радиусом действия до 500 км позволят Киеву стране бить по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

Taurus — это беспилотное боевое оружие, которое запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку с дальностью более 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.