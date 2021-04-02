Украина обновила антирекорд суточного прироста случаев заражения COVID-19

В стране также зафиксировали рекордный показатель смертности от коронавируса

Украинские медики за сутки зарегистрировали 19 893 новых случая заражения коронавирусом, что на 13% превышает количество предыдущего дня, когда было выявлено 17 569 инфицированных, и является самым большим показателем в стране за все время пандемии. За минувшие 24 часа на Украине от осложнений после заражения умерли 433 пациента, что также стало антирекордом. Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника", - написал он на своей странице в Facebook.

Степанов уточнил, что за сутки госпитализированы 5 040 заразившихся, выздоровели 10 287 человек. Предыдущий рекордный показатель смертности был установлен накануне, когда от осложнений коронавируса умер 421 житель Украины.