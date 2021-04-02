О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украина обновила антирекорд суточного прироста случаев заражения COVID-19

Украина обновила антирекорд суточного прироста случаев заражения COVID-19 В стране также зафиксировали рекордный показатель смертности от коронавируса
Другие страны
2 апреля 2021 г. 11:17
Украина обновила антирекорд суточного прироста случаев заражения COVID-19

Украинские медики за сутки зарегистрировали 19 893 новых случая заражения коронавирусом, что на 13% превышает количество предыдущего дня, когда было выявлено 17 569 инфицированных, и является самым большим показателем в стране за все время пандемии. За минувшие 24 часа на Украине от осложнений после заражения умерли 433 пациента, что также стало антирекордом. Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 2 апреля 2021 года. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника", - написал он на своей странице в Facebook.

Степанов уточнил, что за сутки госпитализированы 5 040 заразившихся, выздоровели 10 287 человек. Предыдущий рекордный показатель смертности был установлен накануне, когда от осложнений коронавируса умер 421 житель Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynada rekord həddə yoluxma və ölüm qeydə alınıb
Версия на английском языке Ukraine's COVID incidence reaches record high

Новости партнеров

Самое важное

ANAMA: Обломки ракет Искандер обнаружены на двух территориях в Шуше
ФотоANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше
2 апреля 2021 г. 10:25
В Баку демонстрируются обломки ракет Искандер
ФотоВ Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер"
2 апреля 2021 г. 09:41
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
2 апреля 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 19:35
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
1 апреля 2021 г. 19:31
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
1 апреля 2021 г. 18:49
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
1 апреля 2021 г. 18:40
Байрактар намерен провести в Баку крупнейший в мире фестиваль воздушных технологий
Байрактар намерен провести в Баку крупнейший в мире фестиваль воздушных технологий
1 апреля 2021 г. 15:36
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
1 апреля 2021 г. 13:44
Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
ФотоИз Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
1 апреля 2021 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi