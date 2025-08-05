Украина обнаружила в российских беспилотниках компоненты из Индии

Украина обнаружила в российских беспилотниках компоненты из Индии

Киев обнаружил компоненты из Индии в российских беспилотниках, использовавшихся для атак на Украину.

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в соцсетях.

“К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань. Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран. Также покупка российских энергоресурсов -это финансирование войны, которое не способствует миру", - написал Ермак.

К своему сообщению руководитель ОП прикрепил статью Hindustan Times, в которой осведомленные источники сообщили, что Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, на беспилотниках иранского производства, используемых российскими вооруженными силами.