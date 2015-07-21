Украина обеспокоена усилением работы венгерской разведки

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Украина обеспокоена активизацией деятельности венгерских спецслужб на своей территории. Об этом первый заместитель главы МИД Украины Наталия Галибаренко заявила послу Венгрии Эрно Кешкеню, передает Report со ссылкой на Би-би-си.
Вызов посла в украинский МИД связан с публикацией на сайте венгерского парламента протокола июньского заседания комитета по вопросам национальной безопасности.
В начале июне главы венгерских спецслужб – политической и военной разведки, ведомства по охране конституции и Службы национальной безопасности сообщили, что с начала конфликта из-за Крыма и Донбасса Будапешт усилил активность своих агентов в Украине.
Работа ведется как легальными, так и нелегальными средствами, говорилось в протоколе.
Речь шла о деятельности венгерских спецслужб и на других направлениях, в частности, на румынском и сербском.
МИД Украины также отверг обвинения в том, что украинские власти чинят препятствия Венгрии в ее усилиях по оказанию помощи венгерскому меньшинству, компактно проживающему в Закарпатье.
Во время недавнего конфликта в Мукачево между местными политическими и криминальными кругами Закарпатья с одной стороны и представителями "Правого сектора" с другой, Будапешт выражал обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности закарпатских венгров.
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