Украина обеспокоена усилением работы венгерской разведки

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Украина обеспокоена активизацией деятельности венгерских спецслужб на своей территории. Об этом первый заместитель главы МИД Украины Наталия Галибаренко заявила послу Венгрии Эрно Кешкеню, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Вызов посла в украинский МИД связан с публикацией на сайте венгерского парламента протокола июньского заседания комитета по вопросам национальной безопасности.

В начале июне главы венгерских спецслужб – политической и военной разведки, ведомства по охране конституции и Службы национальной безопасности сообщили, что с начала конфликта из-за Крыма и Донбасса Будапешт усилил активность своих агентов в Украине.

Работа ведется как легальными, так и нелегальными средствами, говорилось в протоколе.

Речь шла о деятельности венгерских спецслужб и на других направлениях, в частности, на румынском и сербском.

МИД Украины также отверг обвинения в том, что украинские власти чинят препятствия Венгрии в ее усилиях по оказанию помощи венгерскому меньшинству, компактно проживающему в Закарпатье.

Во время недавнего конфликта в Мукачево между местными политическими и криминальными кругами Закарпатья с одной стороны и представителями "Правого сектора" с другой, Будапешт выражал обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности закарпатских венгров.