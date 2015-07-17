Украина объявила персоной нон грата и.о. генконсула РФ в Одессе

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Украины по материалам Службы безопасности страны объявило персоной нон грата исполняющего обязанности генерального консула Российской Федерации в Одессе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"В соответствии со ст. 23 Венской конвенции о консульских сношениях МИД Украины вручил российской стороне ноту с требованием срочно покинуть территорию нашей страны и. о. генконсула РФ в Одессе", - отмечается в сообщении СБУ, фамилия консула при этом не указана.

Как сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, решение принято "из-за несовместимости его деятельности с дипломатической, а также за нарушение положений конвенции".

Как утверждают в СБУ, российский дипломат уже покинул пределы Украины.