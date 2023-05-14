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Украина не подтвердила применение британских ракет по территории России

Украина не подтвердила применение британских ракет по территории России Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев еще не начал применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России.
Другие страны
14 мая 2023 г. 12:48
Украина не подтвердила применение британских ракет по территории России

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев еще не начал применять британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России.

Как передает Report, об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".

Отмечается, что Игнат, отвечая на вопрос, сообщат ли власти, "когда начнут использовать ракеты Storm Shadow или мы увидим результаты их действия", он сообщил, что "вопрос с ракетами решен, все уже продумано". "Думаю, вы правы", - подчеркнул советник, касаясь второй части вопроса.

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