Украина не будет поставлять зерно Польше до 1 июля

Украина воздержится от экспорта зерна в Польшу до нового маркетингового сезона, который начнется 1 июля.

Украина воздержится от экспорта зерна в Польшу до нового маркетингового сезона, который начнется 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на издание Liga, об этом заявил украинский министр аграрной политики Николай Сольский после встречи с польским коллегой Робертом Телюсом, которая состоялась на пункте пропуска "Дорохуск - Ягодин" на границе двух стран.

"Украинская сторона до нового сезона воздержится от экспорта. Перед новым сезоном, перед летом, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и в мире, мы снова встретимся, чтобы обсудить дальнейшую совместную деятельность", - сказал Сольский.

По данным издания, польский министр сообщил, что решение о приостановке импорта в Польшу касается, в частности, украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Телюс подчеркнул, что об ограничении транзита украинского зерна через Польшу в третьи страны речь не идет. Министры договорились усилить контроль за тем, чтобы зерно не оседало в Польше.

На следующей неделе главы аграрных ведомств Польши и Украины встретятся еще раз, чтобы подписать соответствующие документы.