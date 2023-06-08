Украина направила ноту протеста Еврокомиссии

Украина направила ноту протеста Европейской комиссии из-за возможной активизации сотрудничества с Россией в атомной энергетике.
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"Росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты", - написал он.
Украина ожидает, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено.
В частности, Шмыгаль поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета Организации экономического сотрудничества и развития на министерском уровне.
Он добавил, что такие шаги выглядят сюрреалистически на фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС.
Премьер-министр уверен, что санкции против РФ должны быть усилены, в частности в таких сферах как атомная энергетика.