Украина направила ноту протеста Еврокомиссии

Украина направила ноту протеста Европейской комиссии из-за возможной активизации сотрудничества с Россией в атомной энергетике.

Украина направила ноту протеста Европейской комиссии из-за возможной активизации сотрудничества с Россией в атомной энергетике.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты", - написал он.

Украина ожидает, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено.

В частности, Шмыгаль поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета Организации экономического сотрудничества и развития на министерском уровне.

Он добавил, что такие шаги выглядят сюрреалистически на фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС.

Премьер-министр уверен, что санкции против РФ должны быть усилены, в частности в таких сферах как атомная энергетика.