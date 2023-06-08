О нас

Украина направила ноту протеста Еврокомиссии

Украина направила ноту протеста Еврокомиссии Украина направила ноту протеста Европейской комиссии из-за возможной активизации сотрудничества с Россией в атомной энергетике.
Другие страны
8 июня 2023 г. 19:05
Украина направила ноту протеста Еврокомиссии

Украина направила ноту протеста Европейской комиссии из-за возможной активизации сотрудничества с Россией в атомной энергетике.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Росатом" является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты", - написал он.

Украина ожидает, что предварительное решение по реализации "Росатомом" проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено.

В частности, Шмыгаль поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета Организации экономического сотрудничества и развития на министерском уровне.

Он добавил, что такие шаги выглядят сюрреалистически на фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС.

Премьер-министр уверен, что санкции против РФ должны быть усилены, в частности в таких сферах как атомная энергетика.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Avropa Komissiyasına nota verib

Самое важное

Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi