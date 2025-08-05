Украина намерена производить дроны вместе с Японией

Украина готова сотрудничать с Японией в области беспилотных технологий, включая совместное производство дронов.
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Сибига отметил, что сейчас Украина имеет опыт, который она получила во время войны с Россией, и поэтому сотрудничество между Киевом и Токио может быть взаимовыгодным.
"Сейчас мы являемся мировыми лидерами в производстве дронов... Мы готовы поделиться с Японией нашим опытом и сотрудничать, например, в производстве дронов", - заявил министр.
Ссылаясь на строгие ограничения Японии по передаче вооружений, закрепленные в ее Конституции, Сибига отметил, что сотрудничество в сфере дронов может охватывать широкий спектр - от аграрного назначения до разведывательных технологий.
Агентство напоминает, что экспорт оружия из Японии остается под жестким контролем, что в свое время подчеркивал министр обороны Минору Кихара. Однако, в прошлом году правительство смягчило правила экспорта оружия - теперь Токио сможет продавать истребители другим государствам, но самолеты не позволят передать странам, где ведутся боевые действия.