Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев намерен присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал на встрече с президентом Эстонии.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году ", - приводит слова Гончарука пресс-служба кабмина.

Также он отметил, что Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах. "Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье, и мы снова встретимся в рамках объединения", - заявил премьер.