Украина намерена получить от западных партнеров истребители Gripen и Eurofighter

Украинские власти ведут переговоры, чтобы получить от западных партнеров, помимо F-16, истребители Gripen и Eurofighter Typhoon.

Украинские власти ведут переговоры, чтобы получить от западных партнеров, помимо F-16, истребители Gripen и Eurofighter Typhoon.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Уже есть договоренности по передаче F-16 и Mirage. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать", - сказал он в эфире телемарафона.

Переговоры о количестве авиационных бригад и самолетов продолжаются беспрерывно, хотя Западу известны потребности Украины, раскритиковал западных партнеров Умеров.

Он добавил, что в процессе перехода на западные платформы есть три фокуса: тренировки, развитие своей инфраструктуры и передача самолетов.