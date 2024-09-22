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Украина намерена получить от западных партнеров истребители Gripen и Eurofighter

Украина намерена получить от западных партнеров истребители Gripen и Eurofighter Украинские власти ведут переговоры, чтобы получить от западных партнеров, помимо F-16, истребители Gripen и Eurofighter Typhoon.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 15:28
Украина намерена получить от западных партнеров истребители Gripen и Eurofighter

Украинские власти ведут переговоры, чтобы получить от западных партнеров, помимо F-16, истребители Gripen и Eurofighter Typhoon.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Уже есть договоренности по передаче F-16 и Mirage. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать", - сказал он в эфире телемарафона.

Переговоры о количестве авиационных бригад и самолетов продолжаются беспрерывно, хотя Западу известны потребности Украины, раскритиковал западных партнеров Умеров.

Он добавил, что в процессе перехода на западные платформы есть три фокуса: тренировки, развитие своей инфраструктуры и передача самолетов.

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Версия на английском языке Ukraine in talks on Gripen and Eurofighter fighters

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