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Украина намерена направить на оборону еще 12 млрд долларов до конца года

Украина намерена направить на оборону еще 12 млрд долларов до конца года Правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает выделение на нужды обороны дополнительно 495,3 млрд гривен (около 11,9 млрд долларов).
Другие страны
18 июля 2024 г. 18:21
Украина намерена направить на оборону еще 12 млрд долларов до конца года

Правительство Украины одобрило законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2024 год, который предусматривает выделение на нужды обороны дополнительно 495,3 млрд гривен (около 11,9 млрд долларов).

Как передает Report, об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Инициатива правительства также предполагает увеличение расходов на другие бюджетные программы на сумму около 5 млрд гривен (около 120,5 млн долларов). Для обеспечения баланса бюджета планируется увеличить его доходы на 214,5 млрд гривен (5,2 млрд долларов) и дополнительно взять в долг 220,9 млрд гривен (5,3 млрд долларов). Также планируется сократить несколько расходов, не связанных с обороной, а также расходы на выдачу кредитов на 65,7 млрд гривен (1,6 млрд долларов).

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