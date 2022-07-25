Украина начнет экспорт зерна через черноморские порты

Украина начнет экспорт зерна через Черное море в соответствии с подписанными в Стамбуле договоренностями.

Украина начнет экспорт зерна через Черное море в соответствии с подписанными в Стамбуле договоренностями.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, это подтвердил президент Владимир Зеленский.

"Мы все подготовили. С нашей стороны действует коридор, в наших водах он контролируется Украиной и проверки (судов – ИФ-У) в них будут производиться только украинцами … Мы обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру: не Украина срывает экспорт – это те нарративы, которые распространяются сегодня как дезинформация российской стороной", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Гватемалы в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, дальнейшее обеспечение безопасности экспорта украинского зерна лежит на Турции и ООН, с которыми заключены соответствующие договоренности.

"Мы доверяем Турции и ООН, с которыми подписали соответствующие документы относительно экспорта зерна, а они должны заботиться о безопасности кораблей других государств, согласившихся перевозить зерно, кукурузу, ячмень в другие страны", - сказал президент.

В этом контексте он также отметил, что освобождение о. Змеиный - важный фактор по контролю безопасности других коридоров транспортировки зерна.

"Это важно относительно контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна, а дальше уже - вопрос к ООН и Турции, насколько они смогут контролировать РФ, которая, как оказалось, может бить ракетами даже после договоренностей", - добавил Зеленский.