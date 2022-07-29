О нас

Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке

Украина начала свое расследование удара по пленным в Еленовке Офис генерального прокурора начал свое расследование удара по украинским пленным в оккупированной Еленовке (Донецкая область).
Другие страны
29 июля 2022 г. 18:58

Офис генерального прокурора начал свое расследование удара по украинским пленным в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Сообщается, что инцидент с убийством украинских пленных квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения", - говорится в сообщении.

В этой колонии удерживались гражданские и военнопленные Вооруженных сил Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi