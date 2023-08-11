О нас

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией Украина и Великобритания начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности.
Другие страны
11 августа 2023 г. 21:09
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией

Украина и Великобритания начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность", - сказал он.

В Киеве надеются, что первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности будут заключены до конца текущего года, отметил Ермак. По его словам, к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе, присоединились уже 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры Украина начала с США.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Yəməndə il yarım əvvəl oğurlanmış 5 BMT əməkdaşı sərbəst buraxılıb
Yəməndə il yarım əvvəl oğurlanmış 5 BMT əməkdaşı sərbəst buraxılıb
11 Avqust , 2023 20:55
İlon Mask Mark Zukerberqlə döyüşünün yerini açıqlayıb
İlon Mask Mark Zukerberqlə döyüşünün yerini açıqlayıb
11 Avqust , 2023 19:56
Polşada qatarın yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 20-dən çox insan xəsarət alıb
Polşada qatarın yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 20-dən çox insan xəsarət alıb
11 Avqust , 2023 19:10
Lukaşenko Baş nazirə Polşa ilə münasibətləri tənzimləməyi tapşırıb
Lukaşenko Baş nazirə Polşa ilə münasibətləri tənzimləməyi tapşırıb
11 Avqust , 2023 17:54
Ermənilərin Los-Ancelesdəki aksiyaları amerikalıları qəzəbləndirib
Ermənilərin Los-Ancelesdəki aksiyaları amerikalıları qəzəbləndirib
11 Avqust , 2023 17:00
İspaniyada koronavirusun yeni variantına yoluxma artıb
İspaniyada koronavirusun yeni variantına yoluxma artıb
11 Avqust , 2023 16:01
Afrika İttifaqı ECOWAS-ın Nigerdə hərbi əməliyyata başlamaq qərarını dəstəkləyir
Afrika İttifaqı ECOWAS-ın Nigerdə hərbi əməliyyata başlamaq qərarını dəstəkləyir
11 Avqust , 2023 15:09
Aİ Niger ordusundan devrilmiş prezidentin azadlığa buraxılmasını tələb edib
Aİ Niger ordusundan devrilmiş prezidentin azadlığa buraxılmasını tələb edib
11 Avqust , 2023 14:41
KİV: “ABŞ-da siyasi zorakılıq 1970-ci illərdən bəri ən yüksək səviyyəyə çatıb”
KİV: “ABŞ-da siyasi zorakılıq 1970-ci illərdən bəri ən yüksək səviyyəyə çatıb”
11 Avqust , 2023 14:23
Xarkov vilayətinin bəzi bölgələrində əhaliyə təxliyə ilə bağlı göstəriş verilib
Xarkov vilayətinin bəzi bölgələrində əhaliyə təxliyə ilə bağlı göstəriş verilib
11 Avqust , 2023 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi